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09 июля 2025 в 21:50

Готовлю огурцы с чесноком и укропом в литровой банке — секрет хруста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурцы в литровой банке — популярная домашняя заготовка, которая способна сохранить вкус и свежесть летних овощей на долгие месяцы. Такой рецепт требует минимального количества ингредиентов и прост в исполнении.

Для приготовления понадобится около 700 граммов свежих огурцов, два-три зубчика чеснока, небольшой пучок укропа, соль, сахар, уксус и вода. Все ингредиенты легко найти в любом магазине или на даче.

Сначала тщательно моют огурцы, удаляя загрязнения и кончики с обеих сторон. Затем огурцы плотно укладывают в чистую литровую банку, стараясь не оставлять пустот. Добавляют очищенный чеснок и укроп, которые придадут будущей закуске неповторимый аромат.

Далее готовят рассол. В литре чистой воды растворяют по одной столовой ложке соли и сахара, после чего добавляют две столовые ложки уксуса. Рассол доводят до кипения и заливают горячей жидкостью огурцы в банке. Сразу же банку закрывают крышкой и дают настояться при комнатной температуре два-три дня. В этот период происходит процесс ферментации, благодаря которому огурцы становятся хрустящими и наливаются насыщенным вкусом.

После настаивания маринованные огурцы в литровой банке убирают в прохладное место — подвал или холодильник. Там закуска может храниться несколько месяцев, сохраняя свою свежесть и неповторимый аромат.

Этот способ маринования не требует специальных навыков и занимает минимум времени, но результат всегда радует домочадцев и гостей. Такой рецепт проверен временем и отлично подходит для тех, кто любит домашние, натуральные заготовки.

В итоге получается сочная, ароматная и хрустящая закуска, которая станет отличным дополнением к любому столу. В любое время года можно достать баночку таких огурцов и насладиться летним вкусом.

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Анна Скворцова
А. Скворцова
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