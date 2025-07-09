Не осталось даже «попок»! Малосольные огурцы хрустящие

Хрустящие, ароматные и пряные — малосольные огурцы давно стали символом лета и любимой закуской на любом столе. Всего за несколько часов вы получите идеальный перекус с насыщенным вкусом. В новом материале NEWS.ru расскажем, как быстро и без лишних хлопот приготовить малосольные огурцы.

Килограмм свежих огурцов тщательно промойте. Если плоды крупные, разрежьте их вдоль на четвертинки. Мелкие можно оставить целыми, но следует проколоть кожуру вилкой в нескольких местах.

На дно кастрюли или банки уложите немного укропа с зонтиками, листьев хрена и смородины. Плотно выложите огурцы, периодически прокладывая между слоями листья и зелень. Также можно добавить разрезанные пополам зубчики чеснока.

Приготовьте рассол: растворите две столовые ложки соли в полутора литрах холодной воды до полного исчезновения кристаллов. Залейте огурцы рассолом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.

Накройте тарелкой и поставьте небольшой гнет (например банку с водой). Оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов. Для более насыщенного вкуса можно убрать в холодильник на 2–3 часа перед подачей.

Готовые огурцы подавайте охлажденным, посыпав их свежим укропом. Идеально сочетаются с молодой отварной картошкой, жареной рыбкой или просто с черным хлебом и сметаной.

Секрет хруста: обязательно используйте листья хрена и не передерживайте огурцы в рассоле дольше 10 часов — иначе они станут слишком мягкими. Для пикантности можно добавить в рассол столовую ложку горчицы в зернах или пару колец острого перца.