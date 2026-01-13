Готовлю не салат, а произведение искусства на ужин: слоеный с печенью трески и картофелем. Восторг в каждом кусочке

Этот салат — действительно не просто блюдо, а настоящая кулинарная картина, где каждый слой играет свою важную роль. Нежная, тающая печень трески, сытный отварной картофель, хрустящие маринованные огурцы и лук, объединенные под шубой из воздушного яичного белка и яркого желтка. Его прелесть не только в богатом, благородном вкусе, но и в эффектной подаче, которая превращает обычный ужин в праздничное событие. Это произведение искусства, которое создается за 20 минут, а впечатление оставляет надолго.

Вам потребуется: одна банка печени трески (240 г), четыре средние картофелины, одна небольшая луковица, два маринованных огурца, три яйца, майонез и зелень для украшения. Картофель и яйца отварите до готовности, остудите и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками и обдайте кипятком, чтобы ушла горечь. Печень трески разомните вилкой, сохраняя кусочки. На плоское блюдо выложите первый слой: натертый на крупной терке картофель, слегка присолите и смажьте майонезом. Далее распределите лук, затем слой измельченных огурцов. Аккуратно покройте все печенью трески. Сверху натрите белки, а затем желтки, формируя два финальных слоя. Дайте салату пропитаться 30–40 минут, украсьте зеленью и подавайте.

