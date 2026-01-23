Готовлю «Красное море» вместо классического крабового салата — быстро, красиво и всего из 6 простых ингредиентов

Этот салат — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить что-то нарядное и вкусное. Яркие слои и контраст текстур создают эффект сложного блюда, хотя готовится оно за 15 минут.

250 г помидоров и крупный сладкий перец нарезаю тонкой соломкой. 200 г крабовых палочек и 150 г твердого сыра натираю на крупной терке. 2 зубчика чеснока пропускаю через пресс и смешиваю с натертым сыром. Выкладываю салат слоями в прозрачной салатнице или на плоском блюде: первый слой — помидоры, которые слегка подсаливаю, затем — болгарский перец, следом — крабовые палочки. Каждый из этих слоев промазываю тонкой сеткой майонеза (около 100–120 г). Верхним слоем выкладываю смесь сыра с чесноком. Даю салату пропитаться в холодильнике 20–30 минут перед подачей.

