23 ноября 2025 в 06:38

Готовлю форель на апельсиновой подушке — цитрусовая рыбка к новогоднему столу. Шедевр и на вид, и на вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это блюдо — настоящая симфония вкусов. Нежная форель, запеченная на ароматных апельсиновых дольках, впитывает цитрусовые ноты и легкую пряность розмарина, создавая невероятно свежий и яркий вкус.

Одну форель очищаю, удаляю жабры и промываю. Для маринада смешиваю сок половины лимона и половины апельсина, добавляю 5 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. сухого чеснока, 1/2 ч. л. розмарина, соль и перец по вкусу. Рыбу натираю маринадом снаружи и внутри, оставляю на 15–20 минут.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываю «подушку» из половинки красной луковицы, нарезанной кольцами, и половины апельсина, нарезанной тонкими дольками. Сверху размещаю замаринованную форель. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до готовности. Подаю сразу, украсив дольками лимона.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

