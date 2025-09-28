Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025

Готовлю блин в духовке. Никаких подгоревших сковородок! Финский блин-рулет с творогом за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот финский блин — мое настоящее открытие для быстрого и вкусного завтрака или ужина. Готовится он в духовке, что освобождает меня от стояния у плиты, а результат всегда идеален — тонкий нежный блинчик, который легко сворачивается в рулет с самой разной начинкой. Сегодня я делаю его с творогом — получается сытно, полезно и очень просто. Такой блин никогда не рвется и не пригорает, а по вкусу напоминает нежнейший чизкейк в тонком тесте.

Для теста нам понадобится: 2 яйца, 150 мл молока, 80 г муки, щепотка соли. Для начинки: 200 г творога, 2 ст. л. сахара, горсть изюма или кураги по желанию. Духовку разогреваем до 220 градусов. Противень застилаем пергаментом. Яйца взбиваем с солью, добавляем молоко и муку, тщательно перемешиваем венчиком до гладкого теста.

Выливаем тесто на противень и аккуратно распределяем тонким слоем. Выпекаем 5–7 минут до золотистого краешка. Пока блин печется, смешиваем творог с сахаром и изюмом. Готовый горячий блин переворачиваем на полотенце, снимаем пергамент. Равномерно распределяем творожную начинку и сворачиваем рулетом. Даем немного остыть и нарезаем порционными кусочками. Можно подавать со сметаной или ягодным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
блины
завтраки
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
