Готовится за час — обалденная заготовка! Лечо из кабачков и томатов!

Лечо из кабачков и помидоров — вкус лета в банке! Этот рецепт лечо — настоящая находка для тех, кто любит яркие насыщенные заготовки на зиму. Кабачки, томленные с сочными помидорами, сладким перцем и морковью, получаются нежными, но сохраняют легкую хрусткость. Чеснок и немного острого перца добавляют пикантности, а яблочный уксус — приятную кислинку. Такое лечо можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в супы или использовать как основу для соусов — оно универсально и точно не залежится в кладовке!

Молодые кабачки (3 кг) нарежьте кубиками или полукольцами. 500 г сладкого перца очистите от семян и нашинкуйте полосками. 500 г моркови натрите на крупной терке, 500 г лука нарежьте полукольцами. Помидоры (500 г) обдайте кипятком, снимите кожицу и измельчите в пюре. В глубокой кастрюле разогрейте 250 мл растительного масла, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте перец, кабачки и томатное пюре. Тушите на среднем огне 20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте 50 г измельченного чеснока, половину острого перца, 7 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и тушите еще 10 минут. Влейте 3 ст. л. яблочного уксуса, добавьте рубленую петрушку, перемешайте и сразу разложите по стерильным банкам. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.

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