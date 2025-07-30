Историк раскрыл, как СССР и Запад могли избежать холодной войны

Если бы президент США Франклин Рузвельт дожил до Потсдамской конференции, то последовавшей за ней холодной войны можно было избежать, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, взаимопонимание между Штатами и СССР при Рузвельте было гораздо глубже, чем при сменившем его Гарри Трумэне.

При Рузвельте взаимопонимание между США и СССР было бы гораздо более глубоким и полным. Можно было бы избежать и раздела Германии, и противостояния Запада и СССР по той линии, которая была проведена на Потсдамской конференции, — она далеко не всегда отвечала нашим интересам, — пояснил эксперт.

Кнутов отметил, что Рузвельт с большой симпатией относился к Советскому Союзу. Кроме того, у него сложились неплохие отношения лично с Иосифом Сталиным.

При Рузвельте СССР и США договорились, что Америка проведет на советской территории индустриализацию и будет построено около 500 заводов. Когда началась Великая Отечественная война, Рузвельт не возражал против лендлиза, имевшего важное значение для обеспечения Красной армии тем же авиационным топливом, алюминием и многим другим, — добавил историк.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что созданная по итогам Второй мировой войны система международной безопасности после распада СССР превратилась в фикцию. По его словам, сидя за одним столом на Потсдамской конференции, союзники Москвы по антигитлеровской коалиции уже вынашивали планы уничтожения Советского Союза.