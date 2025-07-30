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30 июля 2025 в 02:00

Историк раскрыл, как СССР и Запад могли избежать холодной войны

Историк Кнутов: холодную войну можно было предотвратить благодаря Рузвельту

Франклин Рузвельт Франклин Рузвельт Фото: Global Look Press

Если бы президент США Франклин Рузвельт дожил до Потсдамской конференции, то последовавшей за ней холодной войны можно было избежать, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, взаимопонимание между Штатами и СССР при Рузвельте было гораздо глубже, чем при сменившем его Гарри Трумэне.

При Рузвельте взаимопонимание между США и СССР было бы гораздо более глубоким и полным. Можно было бы избежать и раздела Германии, и противостояния Запада и СССР по той линии, которая была проведена на Потсдамской конференции, — она далеко не всегда отвечала нашим интересам, — пояснил эксперт.

Кнутов отметил, что Рузвельт с большой симпатией относился к Советскому Союзу. Кроме того, у него сложились неплохие отношения лично с Иосифом Сталиным.

При Рузвельте СССР и США договорились, что Америка проведет на советской территории индустриализацию и будет построено около 500 заводов. Когда началась Великая Отечественная война, Рузвельт не возражал против лендлиза, имевшего важное значение для обеспечения Красной армии тем же авиационным топливом, алюминием и многим другим, — добавил историк.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что созданная по итогам Второй мировой войны система международной безопасности после распада СССР превратилась в фикцию. По его словам, сидя за одним столом на Потсдамской конференции, союзники Москвы по антигитлеровской коалиции уже вынашивали планы уничтожения Советского Союза.

СССР
США
холодная война
Запад
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Розен
М. Розен
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