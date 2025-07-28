Кабачки в банках за 10 минут — быстро, вкусно, хрустяще

В разгар лета особенно актуальна очень вкусная закуска из кабачков «Десятиминутка» — простой и быстрый рецепт, который стоит сохранить. Никакой длительной варки и стерилизации, а результат радует хрустящей текстурой, ярким вкусом и универсальностью. Такие кабачки готовят сразу с запасом, ведь они уходят за считаные дни, особенно в компании мяса, картошки или просто с хлебом.

Для приготовления понадобятся молодые кабачки в количестве двух килограммов, 100 граммов сахара, одна столовая ложка соли, 150 миллилитров 9% уксуса, 100 миллилитров подсолнечного масла, 5 зубчиков чеснока и пучок укропа. Кабачки нарезаются кружочками, добавляются все ингредиенты, масса перемешивается и оставляется на 10 минут. За это время овощи пускают сок и пропитываются маринадом. После этого кабачки «Десятиминутка» отправляются в банку и закатываются.

Пошаговый рецепт делает процесс понятным даже новичку. Такая закуска из кабачков на зиму порадует вкусом и скоростью приготовления — отличный способ заготовить лето в банке всего за пару движений.