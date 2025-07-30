В Самарской области локализовали крупное возгорание в домах-самостроях

В Самарской области локализовали крупное возгорание в домах-самостроях МЧС РФ: в Самарской области локализовали пожар в шести жилых домах

В Самарской области пожарным удалось взять под контроль масштабное возгорание, охватившее жилые дома и хозяйственные постройки, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. По данным ведомства, пожар локализован.

Огонь распространился на шесть самостроев и прилегающие надворные постройки в пригороде Самары. Общая площадь возгорания составляла около 1000 квадратных метров.

На месте происшествия работали подразделения МЧС. Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания уточняется. Спасатели продолжают мониторить ситуацию для предотвращения возможного повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что в деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области произошло возгорание в складском ангаре. Как сообщила пресс-служба МЧС России, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Внутри находились картон и бытовые отходы, что значительно осложняет тушение из-за высокой плотности загрузки склада.

До этого стало известно, что около 15 рабочих оказались заперты огнем на верхних этажах строящегося жилого здания в северной части Москвы. По имеющейся информации, возгорание произошло на первом этаже дома, а верхние заволокло густым дымом.