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29 июля 2025 в 09:17

Готовы за сутки без нервов и возни! Быстрые маринованные помидорчики!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нет ничего вкуснее, чем ароматные, чуть солоноватые помидорки с пряным чесночным духом и свежестью укропа. И самое приятное — они готовы уже через 24 часа! Такой перекус идеально дополнит картошечку в мундире, станет пикантной ноткой к шашлыку или просто освежающей закуской к рюмке холодной водки. Секрет — в правильном рассоле и сочных, плотных помидорах, которые не превратятся в кашу, а останутся упругими и с насыщенными вкусом.

Возьмите 1 кг некрупных помидоров (сливки или черри лучше всего), промойте и проткните каждый зубочисткой у плодоножки. Уложите их в банку или контейнер, пересыпая 5–6 зубчиками чеснока (пластинами) и большим пучком укропа. Для рассола вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 5 горошинами черного перца и 2 лавровыми листами. Остудите до комнатной температуры и залейте помидоры. Оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник еще на 12 часов. Через сутки хрустящие, ароматные помидорчики готовы!

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домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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