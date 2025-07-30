Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 июля, очень много пыльцы

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 июля, очень много пыльцы

Полынь уверенно бьет рекорды по концентрации, другие сорняки и грибки догоняют. В Москве — жара и штиль. Чем еще запомнится 30 июля: какой сегодня уровень пыльцы злаков, как погода повлияет на самочувствие поллинозников.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Среда в столице обещает быть знойной и безветренной. Температура поднимется до +31 °C, воздух сухой, ветер практически отсутствует, осадки не прогнозируются. Облачность появится только ночью. Такая погода способствует накоплению аллергенов в нижних слоях атмосферы и делает их особенно опасными для чувствительных людей.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 30 июля

На первом месте — полынь: ее концентрация достигает очень высокого уровня — от 1001 до 5000 единиц на кубометр. Это главный аллерген дня, и его количество продолжает расти. Симптомы у страдающих поллинозом могут обостряться уже с самого утра.

К полыни присоединились и иные сорные травы — крапива, лебеда, золотарник и другие. Их суммарная концентрация превышает 100 единиц, что уже считается средним уровнем, и он будет только расти в ближайшие дни.

Злаки, хоть и завершают сезон, держатся в воздухе неравномерно. В некоторых районах города — особенно вблизи парков, скверов и зеленых зон — уровень их пыльцы сейчас превышает 1000 единиц, тогда как на других участках он практически нулевой.

Плесневые грибки продолжают активно распространяться. Кладоспориум остается на очень высоком уровне — более 1000 единиц на кубометр. Альтернарии меньше, но ее споры также фиксируются в воздухе и могут вызывать реакции, особенно при высоких температурах и сухости.

Уровень пыльцы в воздухе 30 июля — весьма тревожный. Полынь и другие сорняки доминируют, грибки не отступают, а злаки еще могут доставить дискомфорт. При такой жаре и отсутствии ветра аллергикам может быть тяжело. Советуем максимально ограничить выходы на улицу и соблюдать все меры предосторожности.