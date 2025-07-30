Зафиксированы сбои в работе онлайн-сервиса Steam

Пользователи крупнейшей игровой платформы Steam сообщают о проблемах в работе сервиса. За последние 15 минут зафиксировано более 150 жалоб на сбои в работе системы, сообщается в Telegram-канале мониторинга сбоев «СБОЙ.РФ».

По данным мониторинговых сервисов, проблемы могут быть связаны как с доступом к магазину, так и с работой социальных функций платформы. В настоящий момент представители Valve, компании-разработчика Steam, не прокомментировали ситуацию.

Игроки со всего мира сообщают о невозможности совершать покупки, подключиться к мультиплеерным сессиям или даже войти в свои аккаунты. Специалисты рекомендуют пользователям пока воздержаться от финансовых операций на платформе до полного восстановления работы сервиса.

Ранее сообщалось о хакерской атаке на информационные системы «Аэрофлота», что привело к сбоям в их работе. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.

До этого «Почта России» столкнулась с масштабным сбоем. Пользователи пожаловались на проблемы в работе как сайта, так и мобильного приложения. Также был недоступен личный кабинет.