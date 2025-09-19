Готовится без духовки всего за 10 минут! Творожная запеканка на сковороде — просто и вкусно

Творожная запеканка с изюмом на сковороде — это невероятно нежный и быстрый десерт, который станет любимым завтраком для всей семьи. Она готовится без духовки всего за 10 минут, но получается такой же воздушной и вкусной, как и классический вариант. Золотистая корочка снаружи и нежная творожная текстура внутри со сладкими всплесками изюма — идеальное начало дня! Это блюдо спасает, когда хочется чего-то вкусненького, но нет времени на долгую готовку.

Вам понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 4 ст. л. манки, горсть изюма, щепотка ванилина, сливочное масло для жарки. Изюм залейте кипятком на 5 минут, затем обсушите. Разомните творог вилкой, смешайте с яйцами, сахаром, манкой и ванилином. Добавьте изюм, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Выложите творожную массу, разровняйте лопаткой. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 10–12 минут. Аккуратно переверните на тарелку и верните на сковороду другой стороной. Жарьте еще 5 минут под крышкой. Подавайте со сметаной, медом или ягодным соусом.

