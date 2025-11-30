Готовим ту самую «Картошку» из детства — любимое пирожное в ПП-варианте, которое понравится всем

Этот рецепт возвращает вкус детства в формате правильного питания! Знакомое пирожное «Картошка», но вместо печенья и масла — полезные отруби и творог. Получается нежный шоколадный десерт, который можно есть даже на диете.

100 г пшеничных отрубей перемалываю в кофемолке до состояния муки. Смешиваю с 200 г нежного творога, 2 сырыми желтками, 30–40 г какао-порошка, сахарозаменителем по вкусу и ванилином на кончике ножа.

Постепенно вливаю молоко до получения пластичной, но плотной массы, которая хорошо держит форму. Из полученной массы формирую пирожные в виде картошки. Убираю в холодильник на 1–2 часа для охлаждения и стабилизации перед подачей.

