День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 15:55

Готовим ту самую «Картошку» из детства — любимое пирожное в ПП-варианте, которое понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт возвращает вкус детства в формате правильного питания! Знакомое пирожное «Картошка», но вместо печенья и масла — полезные отруби и творог. Получается нежный шоколадный десерт, который можно есть даже на диете.

100 г пшеничных отрубей перемалываю в кофемолке до состояния муки. Смешиваю с 200 г нежного творога, 2 сырыми желтками, 30–40 г какао-порошка, сахарозаменителем по вкусу и ванилином на кончике ножа.

Постепенно вливаю молоко до получения пластичной, но плотной массы, которая хорошо держит форму. Из полученной массы формирую пирожные в виде картошки. Убираю в холодильник на 1–2 часа для охлаждения и стабилизации перед подачей.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Минтай становится нежным и насыщенным по вкусу: простой домашний способ превратить любую замороженную рыбу в сочное и ароматное блюдо
Общество
Минтай становится нежным и насыщенным по вкусу: простой домашний способ превратить любую замороженную рыбу в сочное и ароматное блюдо
Ажурные блинчики без разрывов на сковороде: простой способ с добавлением крутого кипятка — идеальный результат для начинки и подачи
Общество
Ажурные блинчики без разрывов на сковороде: простой способ с добавлением крутого кипятка — идеальный результат для начинки и подачи
«Наполеон», гудбай. Готовлю торт «Графские развалины»: хрустящее безе, шоколадный крем и фундук
Общество
«Наполеон», гудбай. Готовлю торт «Графские развалины»: хрустящее безе, шоколадный крем и фундук
Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество
Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
еда
десерты
рецепты
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, кто отстранил Европу от переговоров по Украине
Появилась новая информация со встречи Украины и США
Стало известно, есть ли жертвы при атаке на танкеры с россиянами на борту
Москвичка потеряла 28 млн рублей из-за мошенников
Чернышенко сообщил о новых успехах российских школьников в Китае
Появились новые подробности о травме хоккеиста Шипачева
В ChatGPT скоро появится раздражающая пользователей функция
Подростки демонтировали машину на глазах у соседей и попали на видео
Поклонская назвала ключевое условие для мира с Украиной
Кроссовер сделал пируэт на трассе и вылетел на кладбище
В Госдуме оценили слова Залужного о размещении ядерного оружия на Украине
Названа дата прощания с 104-летней тиктокершей
ВСУ взорвали свой склад, Зеленский блефует: новости СВО на вечер 30 ноября
Бурановские бабушки стали вдвое дороже
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном из-за Путина
Мужчину задержали в российском регионе за побоище в кабинете мэра
Элитную академию в Одессе уличили в пытках молодых курсантов
Литва попросила ЕС помочь вернуть ей фуры из Белоруссии
Пламя объяло кровлю российского мебельного цеха
Осторожно, вызывают зависимость! Секрет идеальных французских эклеров
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.