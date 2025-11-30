Закуска к Новому году: сырные трубочки с невероятной начинкой — самое то для праздничного стола

Сочетание хрустящего сырного теста, нежного творожного крема и слабосоленой красной рыбы создает идеальный баланс текстур и вкусов в одной изящной закуске.

Для теста натираю 100 г твердого сыра на мелкой терке, добавляю 3 яйца, 150 мл молока и 90 г растопленного остывшего сливочного масла. Всыпаю 130–150 г муки и соль по вкусу, перемешиваю до однородности. Выпекаю тесто в вафельнице для тонких вафель до золотистого цвета. Горячие вафли сразу сворачиваю в трубочки и оставляю остывать на решетке швом вниз. Для начинки взбиваю 100 мл сливок с 300 г творожного сыра до густоты, добавляю мелко нарезанный пучок укропа и 80–100 г нарезанной красной рыбы. Готовой начинкой наполняю остывшие трубочки с помощью кондитерского мешка.

