День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 07:16

Закуска к Новому году: сырные трубочки с невероятной начинкой — самое то для праздничного стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сочетание хрустящего сырного теста, нежного творожного крема и слабосоленой красной рыбы создает идеальный баланс текстур и вкусов в одной изящной закуске.

Для теста натираю 100 г твердого сыра на мелкой терке, добавляю 3 яйца, 150 мл молока и 90 г растопленного остывшего сливочного масла. Всыпаю 130–150 г муки и соль по вкусу, перемешиваю до однородности. Выпекаю тесто в вафельнице для тонких вафель до золотистого цвета. Горячие вафли сразу сворачиваю в трубочки и оставляю остывать на решетке швом вниз. Для начинки взбиваю 100 мл сливок с 300 г творожного сыра до густоты, добавляю мелко нарезанный пучок укропа и 80–100 г нарезанной красной рыбы. Готовой начинкой наполняю остывшие трубочки с помощью кондитерского мешка.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Прощай, крабовый! Собираю салат «Коралловый риф» с грейпфрутом и креветками. Элегантно и просто
Общество
Прощай, крабовый! Собираю салат «Коралловый риф» с грейпфрутом и креветками. Элегантно и просто
Идея для новогоднего салата: «Варежка Деда Мороза» своими руками
Семья и жизнь
Идея для новогоднего салата: «Варежка Деда Мороза» своими руками
Двойной сыр и ароматные грибы — эти бутерброды стали нашим топ-завтраком: всего 15 минут — и готово
Общество
Двойной сыр и ароматные грибы — эти бутерброды стали нашим топ-завтраком: всего 15 минут — и готово
Добавил рикотту в фрикадельки, и все обалдели от вкуса — теперь готовлю такие митболы каждую неделю
Общество
Добавил рикотту в фрикадельки, и все обалдели от вкуса — теперь готовлю такие митболы каждую неделю
еда
рецепты
закуски
сыры
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия ночной атаки украинских дронов Ростовскую область
Расформирование войск ВСУ и шантаж Киева: новости СВО на утро 30 ноября
ЕГЭ в 2026 году: что изменится, 5 главных новшеств, о которых надо знать
Четыре человека стали жертвами стрельбы на детском празднике в США
На Сахалине арестовали главного инженера рухнувшего ангара
В Госдуме захотели платить материнскую зарплату
Два российских аэропорта возобновили прием и выпуск самолетов
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с полисами ОСАГО
Звезда «Молодежки» попал в больницу с серьезной травмой
Быстрый закусочный торт на Новый год: крабовые палочки и 3 легких продукта
Авиакомпании нашли способ исправить уязвимость Airbus A320
Ермак обратился к своим бывшим союзникам с угрозами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 ноября: инфографика
Казахстан ответил Украине на удар по КТК
Россиянам рассказали об особых условиях труда для работающих матерей
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 33 БПЛА
Один из российских аэропортов стал недоступен
Ждем метровые сугробы и морозы −15? Погода в Москве и Питере 1–7 декабря
Иранский МИД назвал слова Трампа угрозой мировой авиации
Военный суд заочно рассмотрит дело россиянина на службе в ГУР Украины
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.