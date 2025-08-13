Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 17:06

Готовим паннукакку: необычный блин, в который влюбляешься

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим финские блины (pannukakku) — воздушный десерт с золотистой корочкой! Это нечто среднее между классическими блинами и запеченным пудингом. Они получаются пышными, с нежной текстурой и карамельной корочкой. Готовятся просто, а результат всегда радует.

В миске взбейте 2 яйца с 100 г сахара до легкой пены. Влейте 500 мл молока, продолжая помешивать. Постепенно добавьте 150 г муки, чтобы не было комочков. Всыпьте щепотку соли и 1 ч. л. ванильного сахара. Смажьте форму маслом и вылейте жидкое тесто. Выпекайте при 225°C около 25–30 минут, пока края не станут румяными, а середина не схватится. Подавайте паннукакку с ягодами, медом или сметаной — на завтрак, к чаю или просто так.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

