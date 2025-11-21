Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 18:00

Готовим курицу по-венгерски — рецепт с томлением в томатно-перечном соусе: все в одной сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Курица по-венгерски, или паприкаш — это классика венгерской кухни, где главную роль играет паприка. Нежное мясо, томленое в густом соусе из перца и томатов, получается невероятно ароматным и сочным.

В сковороде разогреваю смесь подсолнечного и небольшого кусочка сливочного масла. Обжариваю 5-6 куриных бедер до золотистой корочки с двух сторон, затем перекладываю на тарелку. В оставшемся масле пассерую нарезанный кубиками лук до мягкости, добавляю нарезанный сладкий красный перец и измельченный чеснок (3 зубчика).

Всыпаю 1 ч. л. паприки, соль, черный перец и 1 ст. л. муки, быстро перемешиваю. Добавляю 4 мелко нарезанных помидора (или перебитых в блендере), довожу соус до кипения и возвращаю курицу в сковороду. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне 45 минут, пока курица не станет очень нежной. Готовое блюдо посыпаю свежей рубленой зеленью.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

