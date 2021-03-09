Госдума вводит штрафы за продажу гаджетов без российского ПО

https://static.news.ru/photo/45aa27c8-80c1-11eb-a419-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором чтении законопроект об административных штрафах до 200 тысяч рублей за продажу гаджетов без предустановленных российских программ и приложений.

В частности, документ устанавливает штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор, сообщается на сайте ГД.

Закон будет принят в третьем, итоговом чтении после определения правительством России перечня программного обеспечения. В случае его окончательного принятия, он может вступить в силу с 1 июля 2021 года. Законопроект об административных штрафах за продажу гаджетов без российского софта шёл в одном пакете с законопроектом, обязывающим продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО.

Ранее NEWS.ru писал, что в список предустанавливаемого российского ПО на гаджеты войдут около 27 приложений. Ожидается, что в список попадут: «Яндекс.Браузер», поисковая система «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», Kaspersky Internet Security, Mir Pay, «Госуслуги» и другие.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте из-за пандемии решено было перенести вступление этой нормы в силу до 2021 года, писал NEWS.ru.

Закон позволит пользоваться поисковыми системами, предустановленными на гаджете, без дополнительных настроек. Он также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции.

16 декабря Совет Федерации отложил обязательную установку российского ПО на смартфоны до 1 апреля 2021 года.