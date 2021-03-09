Госдума вводит штрафы за продажу гаджетов без российского ПО

Госдума приняла во втором чтении законопроект об административных штрафах до 200 тысяч рублей за продажу гаджетов без предустановленных российских программ и приложений.
В частности, документ устанавливает штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор,
Закон будет принят в третьем, итоговом чтении после определения правительством России перечня программного обеспечения. В случае его окончательного принятия, он может вступить в силу с 1 июля 2021 года. Законопроект об административных штрафах за продажу гаджетов без российского софта шёл в одном пакете с законопроектом, обязывающим продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО.
Ранее NEWS.ru писал, что в список предустанавливаемого российского ПО на гаджеты войдут около 27 приложений. Ожидается, что в список попадут: «Яндекс.Браузер», поисковая система «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», Kaspersky Internet Security, Mir Pay, «Госуслуги» и другие.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте из-за пандемии решено было перенести вступление этой нормы в силу до 2021 года, писал NEWS.ru.
Закон позволит пользоваться поисковыми системами, предустановленными на гаджете, без дополнительных настроек. Он также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции.
16 декабря Совет Федерации отложил обязательную установку российского ПО на смартфоны до 1 апреля 2021 года.