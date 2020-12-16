В гаджетах россиян появится приложение с бесплатными сайтами

В перечень предустанавливаемого отечественного ПО на гаджеты россиян войдёт агрегатор ресурсов доступного интернета.
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Всего в список предустанавливаемого российского ПО на гаджеты войдет около 27 приложений. В список вошли: «Яндекс.Браузер», поисковая система «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», Kaspersky Internet Security, Mir Pay, «Госуслуги» и другие.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте из-за пандемии решено было перенести вступление этой нормы в силу до 2021 года, писал NEWS.ru.
Закон позволит пользоваться поисковыми системами, предустановленными на гаджете, без дополнительных настроек. Он также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции.
16 декабря Совет Федерации отложил обязательную установку российского ПО на смартфоны до 1 апреля 2021 года, писал NEWS.ru.