https://static.news.ru/photo/40174a74-7335-11ea-a5dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок вступления в силу требования о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на компьютеры, смартфоны и телевизоры перенесён с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.

Соответствующие поправки депутаты Госдумы приняли 31 марта при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ правом введения режима ЧС, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ФАС опубликовала список обязательных для установки на смартфоны программ. Это сделано в рамках закона о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV программ, необходимых россиянам. На устройства поставят поисковые системы, навигатор и картографические сервисы. Через год на гаджеты установят приложения оплаты товаров и услуг, появятся соцсети, мессенджеры, почта, «Госуслуги» и антивирусы. Обязательными станут к предустановке аудио- и видеоплееры с приложением доступа к просмотру общедоступного ТВ. Отечественные программы должны быть популярными и иметь высокую социальную значимость.