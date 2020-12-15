СФ отложил обязательную установку российского ПО на смартфоны до 1 апреля 

https://static.news.ru/photo/d0350bc6-3f83-11eb-b09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил в третьем чтении законопроект, откладывающий на три месяца срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры.

Согласно документу, установка российского ПО переносится с 1 января на 1 апреля 2021 года. Также оговаривается, что на такие товары вместо российского может быть установлено ПО, произведённое в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.

Как пишет РИА Новости, к предустановке было рекомендовано ПО, которое пользуется спросом у россиян. В частности, браузер «Яндекс», электронная почта Mail.ru, антивирусная система Kaspersky, а также платёжная система «Мир».

Закон позволит пользоваться поисковыми системами, предустановленными на гаджете, без дополнительных настроек. Он также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте из-за пандемии решено было перенести вступление этой нормы в силу до 2021 года, писал NEWS.ru.