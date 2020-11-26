Госдума приняла закон об удалённой работе

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Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, регулирующие порядок дистанционной работы.

Проект закона предусматривает три вида удалённой работы. Постоянная дистанционная работа — когда работник при трудоустройстве заключает договор с работодателем с соответствующими условиями. Временная — когда работодатель переводит на удалёнку часть сотрудников по определённым обстоятельствам. И смешанная — когда часть работы выполняется в офисе, часть — дистанционно.

Перевод на удалёнку может быть только с согласия работника. Исключение из правил — меры, вызванные ЧС или катастрофой, когда соответствующее решение принимают органы государственной власти или местного самоуправления, пишет Парламентская газета.

Кроме того, перевод на удалённую работу не может быть основанием для снижения зарплаты. Если работник не может выполнять свои обязанности из дома, это расценивается как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и оплачивается как две три от ставки.

Отдельные положения законопроекта регулируют вопросы рабочего времени. Нововведения предусматривают право на офлайн, а рабочее время считается так же, как и для работников в офисе.

Поправки в Трудовой кодекс были внесены группой парламентариев во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации.

Как сообщал NEWS.ru, нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект об удалённой работе 25 ноября. В поправках уточнили ряд его положений, в том числе «право на офлайн», которым предлагалось наделить работников.