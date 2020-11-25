Госдума убрала «право на офлайн» из законопроекта об удалёнке

https://static.news.ru/photo/010bce50-2f6d-11eb-8e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума во втором чтении утвердила законопроект об удалённой работе в России и скорректировала ряд его положений, включая «право на офлайн», котором предлагалось наделить работников.

Как пишет РБК, во втором чтении в законопроекте также появилось право работодателей увольнять сотрудников, если не выходят на связь более двух дней. Третье чтение документа назначено на 26 ноября.

Среди основных положений законопроекта — добровольный характер удалёнки. Согласно документу, отношения регламентируются трудовым договором, а работодатель не в праве выгнать сотрудника домой принудительно.

Также законопроект предполагает указание в трудовом договоре или ином документе, регулирующем взаимоотношения сторон режима удалённой работы. Как пояснили в Минтруде, применительно к этому режиму работы будут действовать правила, аналогичные обычному режиму.

В законопроекте уточняется, что период временной дистанционной работы не должен превышать шесть месяцев. При этом работодатель может периодически отправлять сотрудников трудиться дистанционно при условии чередования удалёнки с работой в офисе или на предприятии, — пишет РБК.

Одним из важных нововведений является исключение из документа так называемого права работника быть офлайн в период отдыха. В законопроекте теперь закреплено, что если работодатель привлекает работника в это время к исполнению трудовых обязанностей, то это будет расцениваться как сверхурочная работа.

Как сообщал NEWS.ru, законопроект об удалённой работе ко второму чтению готовили с лета, и подготовка эта была непростой. В дебаты по вопросу удалёнки вступали и работодатели, и профсоюзы, а также юристы и независимые эксперты. В итоге было решено разделить дистанционную работу на три категории: удалёнка на постоянной основе, временная дистанционная работа и периодическая дистанционная работа.