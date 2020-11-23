Работникам на удалёнке заплатят за простой и сверхурочные

https://static.news.ru/photo/93146e30-2d7c-11eb-8847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Госдума уже на этой неделе может принять закон, который учитывает множество нюансов дистанционных трудовых отношений. Он подразумевает, что за сверхурочную работу в удалённом режиме работодатель заплатит вдвойне, а в случае простоя «не по вине сторон» ему начислят 2/3 тарифной ставки.

Кроме того, закон регламентирует и вопрос увольнения трудящихся. Сделать это удалённо больше не получится , пишет «Парламентская газета». Разрешено «удалённое» увольнение станет только в том случае, если сотрудник не выходил на связь с начальником два дня без уважительных причин.

Законопроект ко второму чтению готовили с лета и подготовка эта была непростой. В дебаты по вопросу «удалёнки» вступали и работодатели, и профсоюзы, а также юристы и независимые эксперты. В итоге было решено разделить дистанционную работу на три категории:

Удалёнка на постоянной основе.

Как рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, речь идёт о правоотношениях, когда сотрудника изначально берут на работу на удалённой основе.

Временная дистанционная работа.

Тут имеется ввиду тот момент, когда работник пришёл на работу в офис, а затем ситуация изменилась или у него, или у работодателя, или по объективным причинам, не зависящим от сторон. Парламентарии решили ограничить для таких сотрудников срок временной удалённой занятости до шести месяцев.

Периодическая дистанционная работа.

По словам Исаева тут имеется ввиду частичная работа из офиса и из дома. В тот момент, когда сотрудник выполняет свои обязанности дистанционно, на него будут распространяться нормы дистанционного труда, а когда в офисе — то данные особенности на него не будут распространяться.

Спорили работодатели и профсоюзы и насчёт неприкосновенности времени отдыха сотрудников на удалёнке. Поводом стало то, что работники начали жаловаться на звонки от начальства и «днём и ночью» и перегрузки. Сначала предлагалось закрепить в Трудовом кодексе норму о праве сотрудника на офлайн. Имелось в виду право не отвечать на просьбы начальства в неурочное время. Но тут возмутились юристы, указав на несправедливость: почему тогда у стационарных сотрудников личное время оказалось «прикосновенным», а у тех, кто на удалёнке — нет.

Остановились на формуле — время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время, независимо от того, когда это взаимодействие было, — пояснил Исаев.

Также, согласно ТК, рабочее время ограничивается 40 часами в неделю, а если лимит превышается, то за сверхурочные придётся доплатить. Полуторный тариф на первые два часа переработки, последующие оплачиваются в двойном размере.

Однако депутаты исходили из того, что от дистанционного сотрудника важен результат и если нормативным актом время работы не определено, то его устанавливает сам сотрудник.

Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала пересчитать стоимость обучения в университетах из-за перехода на дистанционный формат.