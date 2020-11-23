Работникам на удалёнке заплатят за простой и сверхурочные

Госдума уже на этой неделе может принять закон, который учитывает множество нюансов дистанционных трудовых отношений. Он подразумевает, что за сверхурочную работу в удалённом режиме работодатель заплатит вдвойне, а в случае простоя «не по вине сторон» ему начислят 2/3 тарифной ставки.
Кроме того, закон регламентирует и вопрос увольнения трудящихся. Сделать это удалённо больше
Законопроект ко второму чтению готовили с лета и подготовка эта была непростой. В дебаты по вопросу «удалёнки» вступали и работодатели, и профсоюзы, а также юристы и независимые эксперты. В итоге было решено разделить дистанционную работу на три категории:
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Удалёнка на постоянной основе.
Как рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, речь идёт о правоотношениях, когда сотрудника изначально берут на работу на удалённой основе.
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Временная дистанционная работа.
Тут имеется ввиду тот момент, когда работник пришёл на работу в офис, а затем ситуация изменилась или у него, или у работодателя, или по объективным причинам, не зависящим от сторон. Парламентарии решили ограничить для таких сотрудников срок временной удалённой занятости до шести месяцев.
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Периодическая дистанционная работа.
По словам Исаева тут имеется ввиду частичная работа из офиса и из дома. В тот момент, когда сотрудник выполняет свои обязанности дистанционно, на него будут распространяться нормы дистанционного труда, а когда в офисе — то данные особенности на него не будут распространяться.
Спорили работодатели и профсоюзы и насчёт неприкосновенности времени отдыха сотрудников на удалёнке. Поводом стало то, что работники начали жаловаться на звонки от начальства и «днём и ночью» и перегрузки. Сначала предлагалось закрепить в Трудовом кодексе норму о праве сотрудника на офлайн. Имелось в виду право не отвечать на просьбы начальства в неурочное время. Но тут возмутились юристы, указав на несправедливость: почему тогда у стационарных сотрудников личное время оказалось «прикосновенным», а у тех, кто на удалёнке — нет.
Остановились на формуле — время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время, независимо от того, когда это взаимодействие было, — пояснил Исаев.
Также, согласно ТК, рабочее время ограничивается 40 часами в неделю, а если лимит превышается, то за сверхурочные придётся доплатить. Полуторный тариф на первые два часа переработки, последующие оплачиваются в двойном размере.
Однако депутаты исходили из того, что от дистанционного сотрудника важен результат и если нормативным актом время работы не определено, то его устанавливает сам сотрудник.
Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала пересчитать стоимость обучения в университетах из-за перехода на дистанционный формат.