https://static.news.ru/photo/4aba3636-53d1-11ea-98f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Военные смогут перевозить опасные грузы по автомобильным дорогам без получения специального разрешения. Соответствующий закон был принят Госдумой в четверг, 20 февраля.

Согласно документу, перевозка опасных грузов, военной техники, военного имущества самоходными транспортными средствами осуществляется без специальных разрешений. Движение такой техники организуется федеральными органами исполнительной власти и федеральными исполнительными органами, в которых предусмотрена военная служба, во взаимодействии с Минтрансом РФ и Госавтоинспекцией.

Также без специального разрешения можно осуществлять международную перевозку опасных грузов для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд. Перечень опасных грузов будет прописан в актах правительства, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что ранее в Госдуме приняли законопроект о расширении программы маткапитала.