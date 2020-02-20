https://static.news.ru/photo/7f90ade4-53c8-11ea-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы РФ в четверг, 20 февраля, в третьем чтении единогласно приняли законопроект о расширении программы материнского капитала. Согласно утверждённой правовой норме, финансовая поддержка будет оказываться семьям при рождении первенца, а выплата при появлении на свет второго ребёнка увеличится на 150 тысяч рублей.

Принятие законопроекта прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, что данная инициатива является одной из важнейших в рамках реализация послания президента РФ Владимира Путина. По словам спикера ГД, глава государства поставил задачу, согласно которой принятые изменения должны иметь обратную силу. Также расширение программы маткапитала коснётся семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года.

Семьи, где родился первый ребёнок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Программа продлевается до 2026 года, — цитирует Володина «Интерфакс».

Кроме того, как подчеркнул спикер Госдумы, сроки выдачи сертификатов и денежных средств сократят. Это будет сделано для того, чтобы процедура помощи семьям стала максимально простой и оперативной.

Как ранее писал NEWS.ru, получение сертификата на материнский капитал упростят. Правительство сократит список документов, которые необходимо предоставить для получения выплат, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.