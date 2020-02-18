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Получение сертификата на материнский капитал упростят. Правительство сократить список документов, которые необходимо предоставить для получения выплат, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.

Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом, — отметил Силуанов.

Данные, которые были предоставлены роженицами в родильном доме, будут направляться в соответствующие службы. Это позволит уже при выходе из роддома иметь сертификат о материнском капитале. Его будут отправлять на электронную почту, а также предоставлять в бумажном виде.

Ранее глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что верхняя палата парламента поддержит законопроект о маткапитале за первого ребёнка. По его словам, финансовая поддержка со стороны государства позволит молодым семьям более уверенно себя чувствовать при рождении детей.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. По указу президента Владимира Путина она была продлена до конца 2021 года. В 2018 году размер маткапитала составляет 453,026 тыс. рублей.