Госдума поддержала запрет приравнивать СССР к нацистской Германии

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает отождествлять действия и цели Советского Союза и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны, передаёт ТАСС.
Кроме того, инициатива
Запрещается <...> отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран «оси» <...>, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, — говорится в тексте проекта.
Инициативу внесли думские единороссы Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также член Совета Федерации Алексей Пушков после поручения президента Владимира Путина в октябре 2020 года.
Авторы считают, что нельзя приравнивать действия «защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за её свободу и независимость, действия солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов». Они уверены, что законопроект остановит подобные попытки, но сохранит пространство для научных дискуссий.
Сейчас в России законодательно установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Наказание за это нарушение — до пяти лет лишения свободы.
Ранее депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Елена Ямпольская выступили с инициативой запретить списывать печатные материалы, созданные в период Второй мировой войны. В законопроекте предлагается включить такие материалы в национальный библиотечный фонд, а также запретить библиотекам независимо от их форм собственности списывать и уничтожать их.