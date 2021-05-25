Госдума поддержала запрет приравнивать СССР к нацистской Германии

https://static.news.ru/photo/c6e5e460-bd68-11eb-80be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает отождествлять действия и цели Советского Союза и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны, передаёт ТАСС.

Кроме того, инициатива предполагает запрет отрицать решающую роль СССР в победе над Германией. Речь идёт о публичных выступлениях, произведениях искусства, материалах СМИ, а также о сообщениях в Интернете.

Запрещается <...> отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран «оси» <...>, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, — говорится в тексте проекта.

Инициативу внесли думские единороссы Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также член Совета Федерации Алексей Пушков после поручения президента Владимира Путина в октябре 2020 года.

Авторы считают, что нельзя приравнивать действия «защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за её свободу и независимость, действия солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов». Они уверены, что законопроект остановит подобные попытки, но сохранит пространство для научных дискуссий.

Сейчас в России законодательно установлена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Наказание за это нарушение — до пяти лет лишения свободы.

Ранее депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Елена Ямпольская выступили с инициативой запретить списывать печатные материалы, созданные в период Второй мировой войны. В законопроекте предлагается включить такие материалы в национальный библиотечный фонд, а также запретить библиотекам независимо от их форм собственности списывать и уничтожать их.