В ГД предложили обязать библиотеки хранить материалы времён Второй мировой

https://static.news.ru/photo/b52a15d8-830d-11eb-ae15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Библиотекам могут запретить списывать печатные материалы, созданные в период Второй мировой войны. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Елена Ямпольская.

Парламентарии подготовили соответствующий законопроект. Документ планируется внести в Госдуму в пятницу, 12 марта.

Библиотеки обеспечивают сохранность имеющихся в их фондах печатных изданий, иных документов, созданных на территории СССР в период с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года и впервые опубликованных до 1947 года включительно, — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

В законопроекте предлагается включить такие материалы в национальный библиотечный фонд, а также запретить библиотекам независимо от их форм собственности списывать и уничтожать их.

По мнению авторов инициативы, принятие документа позволит сохранить уникальный фонд документов периода Второй мировой войны, что в результате будет способствовать более широкому изучению гражданами отечественной истории.

Ранее депутаты Госдумы предложили на памятники, установленные в честь участников или по случаю важных событий Великой Отечественной войны, наносить QR-коды. Они будут предоставлять посетителям историческую справку, архивные документы, а также фотографии и видео о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект, сообщал NEWS.ru.