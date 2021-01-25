Путин предложил Госдуме запретить приравнивать СССР к фашистской Германии

https://static.news.ru/photo/98c63392-5f2a-11eb-916c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент Владимир Путин рекомендовал Государственной думе подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. По его мнению, документ может быть рассмотрен нижней палатой парламента в рамках весенней сессии.

К разработке законодательной нормы может быть привлечён оргкомитет «Победа», следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Оно состоялось ещё в октябре 2020 года, однако список поручений главы государства по традиции был сформирован позже с учётом всех нюансов, представленных в ходе дискуссии.

Запрет приравнивания действий СССР и Германии должен быть оформлен в виде поправок в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Срок исполнения поручения установлен до 1 июля. Ответственным за его реализацию назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Летом 2020 года Путин заявил о том, что страны Запада знают правду о Второй мировой войне, но продвигают в СМИ и учебниках другие идеи. По его словам, всем известно, что СССР штурмом брал Берлин и «добивал фашистскую гадину в её логове», но в западных учебниках историческая правда преподносится иначе.

Незадолго до этого российский лидер написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале Путин говорил о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указал на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Президент привёл исторические факты и дал им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

Он также призвал западных партнёров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников.

Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была перепечатана «Российской газетой» и опубликована на сайте Кремля, писал NEWS.ru.