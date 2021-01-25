Путин предложил Госдуме запретить приравнивать СССР к фашистской Германии

Президент Владимир Путин рекомендовал Государственной думе подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. По его мнению, документ может быть рассмотрен нижней палатой парламента в рамках весенней сессии.
К разработке законодательной нормы может быть привлечён оргкомитет «Победа», следует из перечня поручений,
Запрет приравнивания действий СССР и Германии должен быть оформлен в виде поправок в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Срок исполнения поручения установлен до 1 июля. Ответственным за его реализацию назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Летом 2020 года Путин заявил о том, что страны Запада знают правду о Второй мировой войне, но продвигают в СМИ и учебниках другие идеи. По его словам, всем известно, что СССР штурмом брал Берлин и «добивал фашистскую гадину в её логове», но в западных учебниках историческая правда преподносится иначе.
Незадолго до этого российский лидер
Он также призвал западных партнёров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников.
Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была