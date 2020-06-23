Госдума обсудит новые правила для возбуждения дел о сбыте наркотиков

https://static.news.ru/photo/6632514e-b4e0-11ea-8814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

В Госдуме обсудят в первом чтении законопроект, который предполагает исключить возбуждение уголовного дела о сбыте наркотиков без сведений об обстоятельствах сбыта наркотика, а также данных о виде, массе или наименовании наркотического вещества.

Законопроектом предлагается дополнить статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК, по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам, — привели текст законопроекта в РИА Новости.

Уточняется, что основанием для возбуждения уголовного дела о сбыте наркотиков станут данные, которые подтверждают передачу наркотического вещества другим лицам и заключение экспертизы, которая выявит вид, массу и наименование наркотика.

В марте 2020 года правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы поправки в 146 Уголовно-процессуального кодекса. Предполагается, что изменения помогут снизить коррупцию, а также оградят граждан от участия в уголовных делах, возбужденных на основании недостаточных фактов незаконного сбыта наркотиков, сообщила «Российская газета».

В пояснительной записке указано, что возбуждение дела в указанных случаях вызывает критику не только подозреваемых, но и общества в целом. Поправки помогут укрепить законность в работе правоохранительных органов, пояснили в документе.

Изменения касаются наркотических, психотропных средств, а также их прекурсоров и растений их содержащих, пояснили на информационно-правовом портале «Гарант».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».