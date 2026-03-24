Горячие бутерброды без майонеза — их всегда просят еще и еще: окунаю в яйцо и запекаю

Горячие бутерброды без майонеза — это нежная, сочная и невероятно вкусная закуска, которая готовится проще простого, а по вкусу напоминает сытный пирог.

Хрустящая хлебная основа, пропитанная яично-молочной смесью, и аппетитная шапочка из вареных яиц, ветчины и расплавленного сыра создают идеальное сочетание для завтрака или легкого ужина.

Для приготовления понадобится: 8–10 ломтиков белого хлеба, 2 яйца, 50 мл молока, зелень (укроп, петрушка), 2 вареных яйца, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, соль, перец.

Рецепт: в миске взбейте сырые яйца с молоком, солью и мелко рубленой зеленью. Обмакните каждый ломтик хлеба в эту смесь с обеих сторон и выложите на противень, застеленный пергаментом. Вареные яйца и ветчину нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Смешайте вареные яйца, ветчину и сыр, посыпьте этой смесью каждый ломтик хлеба. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–12 минут до расплавления сыра и румяной корочки.

Подавайте горячими. Такие бутерброды семья всегда просит приготовить еще и еще!

