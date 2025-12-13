Горячее на Новый год: говяжий рулет с сыром под вишневым джемом и барбекю. Готовится просто, но все попадают в обморок от его вкуса

Горячее на Новый год: говяжий рулет с сыром под вишневым джемом и барбекю. Готовится просто, но все попадают в обморок от его вкуса

Горячее на Новый год: говяжий рулет с сыром под вишневым джемом и барбекю. Готовится просто, но все попадают в обморок от шедеврального вкуса. Этот рулет — эффектное блюдо для праздника. Нежная говядина, сладковатый чернослив, хруст орехов и тягучий сыр создают плотную, насыщенную начинку. А блестящая глазурь из вишневого джема и барбекю-соуса делает вкус глубже и ярче, создавая идеальный баланс сладости, кислинки и дымных нот.

Вам понадобится: 800 г говяжьего куска для рулета, 120 г чернослива без косточек, 80 г грецких орехов, 120 г твердого сыра, 3 ст. л. вишневого джема, 2 ст. л. барбекю-соуса, соль и перец по вкусу, растительное масло.

Как приготовить: разрежьте говядину «книжкой» и аккуратно отбейте, чтобы получился ровный пласт. Посолите и поперчите. Мелко порубите чернослив и орехи, сыр натрите — смешайте все в начинку. Выложите ее ближе к одному краю и плотно сверните рулетом. Зафиксируйте кулинарной нитью. Обжарьте рулет на масле со всех сторон до румяности. Смешайте джем с барбекю-соусом и смажьте рулет. Запекайте при 180 °C около часа под фольгой, потом без фольги минут 7, до карамелизации. Дайте слегка остыть, снимите нить и нарежьте порционными ломтиками.

Ранее мы готовили бабушкин капустный салат с яйцами и колбасой. Рецепту нет цены — очень простой, но съедается быстрее любых изысков.