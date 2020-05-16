Горбачёв написал в газету Ватикана статью о папе Иоанне Павле II

https://static.news.ru/photo/3289bd9c-973e-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Anatoly Melikhov/Global Look Press

Бывший советский лидер Михаил Горбачёв написал для газеты Ватикана L’Osservatore Romano статью о папе римском Иоанне Павле II в честь 100-летия со дня его рождения, который будет отмечаться 18 мая.

Статья Горбачёва будет опубликована в специальном воскресном выпуске, посвящённом юбилею Кароля Войтылы, канонизированного в апреле 2014 года Римско-католической церковью.

Открывать спецвыпуск газеты будет приветствие папы римского Франциска. Также авторами выступят госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, представители церкви патриарх Константинопольский Варфоломей, бывший президент Польши Лех Валенса, итальянский певец Клаудио Бальони.

Горбачёв в своей статье поделится воспоминаниями о первой встреча с Иоанном Павлом II в Ватикане в декабре 1989 года.

Как ранее писал NEWS.ru, папа римский Франциск во время своей проповеди в ходе службы в капелле напомнил о других бедствиях в мире, от которых умирают миллионы людей, помимо пандемии коронавируса.