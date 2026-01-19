Атака США на Венесуэлу
Гололед не страшен: простой трюк, который сделает любую обувь нескользящей за пять минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зима нередко превращается в полосу препятствий из‑за гололеда — каждый шаг может стать рискованным. Но не спешите тратиться на специальную обувь с противоскользящей подошвой. Есть доступный способ превратить обычные ботинки в надежную защиту от падений. Главное — подготовить обувь заранее, пока на улице еще нет льда.

Для начала тщательно очистите подошвы от грязи и пыли, затем обезжирьте их подходящим средством. После этого нанесите тонкий слой клея ПВА на все выступающие части подошвы. Пока клей не высох, обильно посыпьте его обычной солью — она создаст шершавую текстуру, которая значительно улучшит сцепление с ледяной поверхностью.

Песок тоже подойдет, но соль проще найти дома. Такой «защитный слой» надежно предотвратит скольжение, позволяя уверенно ходить даже по самому коварному гололеду. Со временем покрытие будет стираться, поэтому периодически обновляйте его — процедура быстрая и не требует особых усилий. С этим простым лайфхаком вы забудете о страхе поскользнуться.

Ранее сообщалось, что есть простые и недорогие способы сделать любимую обувь по‑настоящему зимней — без лишних трат на профессиональные средства. Узнайте, как защитить обувь от влаги и улучшить сцепление с ледяной поверхностью, используя подручные средства.

