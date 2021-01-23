Голикова оценила предложение по внедрению COVID-паспортов

https://static.news.ru/photo/73c6b7ce-5d5e-11eb-b5ae-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала предложение по введению так называемых ковидных паспортов. По её словам, их появление в регионах недопустимо.

Это неправильный подход. У нас, к сожалению, тоже в ряде регионов возникли такие желания, чтобы ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то обширные или общественно значимые мероприятия, — заявила Голикова в интервью на телеканале «Россия 1» в программе «Вести в субботу».

Она подчеркнула, что сегодня пройдёт разговор с регионами, где будет сказано о недопустимости введения таких документов.

Предложение о введении COVID-паспортов встретило скорее негативную реакцию в обществе. Так, более половины россиян выступают против введения таких документов. По результатам опроса, эту идею поддержали 12% респондентов, высказались против 59%.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на территории России не будут вводиться COVID-паспорта. Она подчеркнула, что прививка является добровольным делом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос введения таких документов не стоит на повестке дня.

Среди сторонников инициативы глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Специалист подчеркнул, что документ будет подтверждать, что человек на определённое время защищён от заражения коронавирусом. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает введение COVID-паспортов важным и нужным делом. По его словам, такая информация необходима для медиков и «в этом просто нет никаких сомнений». Российский омбудсмен Татьяна Москалькова также положительно оценила инициативу, назвав её необходимым и своевременным условием в борьбе с пандемией.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет единой точки зрения по вопросу COVID-паспортов. Проблема обсуждается на экспертном уровне.