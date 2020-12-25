Гинцбург выступил за введение «ковидных паспортов»

https://static.news.ru/photo/6905db88-46e5-11eb-93bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Гинцбург Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею ввести «ковид-паспорта».

«Ковид-паспорта» — совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован, — заявил Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что паспорт будет служить подтверждением, что человек на определённое время полностью защищён от возможности заражения COVID-19.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила резко против введения «ковид-паспортов». По её словам, это недопустимое предложение, похожее на что-то из антиутопических произведений. Главное, по словам Матвиенко, — это массовая вакцинация и обретение общенационального иммунитета.

Как сообщал NEWS.ru, власти Великобритании начали разработку «паспортов свободы», которые будут получать переболевшие коронавирусом граждане.

Правительственные контракты на исследовательскую работу над приложением получили две компании. Приложение для смартфона будет присваивать людям QR-код, который будет связан с их цифровым паспортом с фотографией.