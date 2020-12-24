Матвиенко назвала недопустимым введение «ковидных паспортов»

https://static.news.ru/photo/7c521df2-45cb-11eb-acab-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Введение так называемых ковидных паспортов — это недопустимое предложение, похожее на что-то из антиутопических произведений. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что деление граждан на людей с разными правами путём введения «ковидных паспортов» — это недопустимая дискриминация.

В этом нет никакой необходимости, даже если человек переболел — сегодня у него есть антитела, а через месяц может не быть, или через полгода. Поэтому я, конечно, категорический противник такого рода документов, — отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что в РФ специалисты смогли нарастить объёмы тестирования. Это означает раннее выявление заражений и принятие адекватных мер в борьбе с эпидемией. Пандемия у нас не навсегда, заметила Матвиенко, сказав, что в данный момент самое важное — это проведение массовой вакцинации, обретение общенационального иммунитета и защита здоровья граждан.

Как ранее передавал NEWS.ru, британские власти начали разработку «паспортов свободы», которые будут получать переболевшие коронавирусом граждане.

Правительственные контракты на исследовательскую работу над приложением получили две компании. Приложение для смартфона будет присваивать людям QR-код, который будет связан с их цифровым паспортом с фотографией. Как только человек сдаст анализ на коронавирус, результаты теста будут переданы в тестовый центр и привязаны к приложению.