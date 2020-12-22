В Великобритании решили делать «паспорта свободы» для переболевших COVID

https://static.news.ru/photo/5afe07b2-443e-11eb-957f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Британские власти начали разработку «паспортов свободы», которые будут получать переболевшие коронавирусом граждане.

Правительственные контракты на исследовательскую работу над приложением получили две компании. Приложение для смартфона будет присваивать людям QR-код, который будет связан с их цифровым паспортом с фотографией. Как только человек сдаст анализ на коронавирус, результаты теста будут переданы в тестовый центр и «привязаны» к приложению.

Для посещения каких-либо мероприятий будет необходимо представить QR-код в качестве отрицательного теста. В заведения могут не пускать тех людей, у кого давно не было отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Daily Mail.

В Министерстве здравоохранения страны заявили, что власти пока не приняли решение о внедрении системы «паспортов свободы». В ближайшее время её не планируют использовать, возможно, такую систему внедрят в будущем.

Как отмечают журналисты, в британском обществе идея «паспортов свободы» не нашла широкой поддержки. Люди считают, что использование такой системы может создать «апартеид» среди тех, кто заболел коронавирусом и у кого не было этого заболевания.

Как писал NEWS.ru, британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Он может распространяться быстрее известных разновидностей патогена. Власти Великобритании связывают резкий рост заражений с новым штаммом. С 16 декабря в Лондоне введён максимальный уровень ограничений. Рестораны и кафе Лондона работают только на доставку и навынос. Не живущие вместе люди не могут собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

После выявления нового штамма около 20 стран ограничили авиасообщение с Британией. С 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией сроком на неделю. Для рейсов бизнес-авиации между РФ и Великобританией с 22 по 29 декабря будет необходимо получить разрешение оперативного штаба.