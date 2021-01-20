Володин заявил, что вопрос введения COVID-паспортов не стоит в повестке

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Государственная дума не рассматривает вопрос возможности введения так называемых COVID-паспортов. Этот вопрос не стоит на повестке дня.

У нас в повестке этого вопроса нет, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, все вопросы, затрагивающие интересы граждан, нужно вначале изучать, проанализировать последствия и только потом высказываться.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов одобрил введение в COVID-паспортов. Он назвал такую инициативу важным и нужным делом. Политик считает, что такая информация необходима для медиков и «в этом просто нет никаких сомнений». COVID-паспорта позволят система здравоохранения маршрутизировать потоки пациентов, контролировать ситуацию, анализировать бюджеты и строить прогнозы, отметил депутат.

Идею ввести такие паспорта поддержал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, этот документ будет служить подтверждением того, что человек на определённое время полностью защищён от возможности заражения коронавирусом.

Резко против введения COVID-паспортов выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что это недопустимое предложение, похожее на что-то из антиутопических произведений.

Как писал NEWS.ru, более половины россиян высказались против введения COVID-паспортов. Об этом свидетельствуют результаты опроса.