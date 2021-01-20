Песков рассказал об обсуждении введения COVID-паспортов в России

https://static.news.ru/photo/f3421c7c-5b07-11eb-997b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единой точки зрения по вопросу введения COVID-паспортов в РФ на данный момент нет. Проблема обсуждается на экспертном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что, по её мнению, COVID-паспорта на данном этапе являются необходимым и своевременным условием в борьбе с пандемией коронавируса. Но при этом возникают вопросы о защите прав граждан, не имеющих возможности пройти вакцинацию по состоянию здоровья, передаёт РИА Новости.

Тема продолжается, это осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения, — рассказал пресс-секретарь президента.

По его словам, никакого дедлайна по решению этого вопроса нет.

19 января Песков заявлял, что в Кремле на данный момент нет официальной позиции по вопросу введения паспортов вакцинированных. Он уточнил, что прорабатываются разные варианты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что всё, что происходит за дверьми медицинского кабинета, считается врачебной тайной — начиная от обращения человека в больницу и заканчивая его диагнозом и курсом лечения. Об этом сообщил медицинский юрист Асад Юсуфов. По его словам, предъявив COVID-паспорт, а значит, предоставив информацию о вакцинации и наличии антител, пациент собственноручно будет нарушать российское законодательство.