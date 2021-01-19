Опрос: более половины россиян против введения COVID-паспортов

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Большинство жителей РФ не поддерживают инициативу по введению в обиход так называемых COVID-паспортов — документов, свидетельствующих о том, что тот или иной человек переболел коронавирусной инфекцией или привился от неё. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого интернет-площадкой по поиску работы.

Согласно результатам исследования, 59% россиян высказались против такой инициативы и лишь 12% опрошенных готовы её поддержать. Остальные 29% заявили, что сомневаются или затрудняются ответить, при этом число сомневающихся значительно снижается среди групп населения с уровнем дохода выше среднего, пишет РБК со ссылкой на опрос.

При этом среди респондентов, чей доход превышает 80 тысяч рублей, доля сторонников идеи ввести COVID-паспорта вырастает до 15%, а её противников — до 64%.

Те, кто критически относится к подобной инициативе, отмечают, что информация о количестве антител в организме пациента является врачебной тайной и решение выдавать документы, разглашающие эту информацию для дальнейшего получения преференций теми, кто переболел или сделал прививку, можно отнести к дискриминации.

19 января NEWS.ru сообщал, что в Башкирии будет введена практика COVID-паспортов для местных жителей. Власти республики объявили, что тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку от COVID-19, будет выдаваться специальный документ, предоставляющий некоторые преимущества при посещении мероприятий, а также для получения скидок. Выдавать COVID-паспорта жителям Башкирии начнут с 5 февраля.