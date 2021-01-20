Матвиенко заявила, что в России не станут вводить коронавирусные паспорта

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На территории России не станут вводить так называемые COVID-паспорта. Об этом в среду, 20 января, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она сказала, что в РФ будут вести реестр людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Однако никаких коронавирусных паспортов власти вводить не планируют. Матвиенко добавила, что прививка — дело добровольное.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле на данный момент нет официальной позиции по вопросу введения паспортов вакцинированных. Он уточнил, что прорабатываются разные варианты.

Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие подобные паспорта не нужны, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, всё, что происходит за дверьми медицинского кабинета, считается врачебной тайной — начиная от обращения человека в больницу и заканчивая его диагнозом и курсом лечения. Об этом сообщил медицинский юрист Асад Юсуфов. По его словам, предъявив COVID-паспорт, а значит, предоставив информацию о вакцинации и наличии антител, пациент собственноручно будет нарушать российское законодательство.