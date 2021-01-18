В Госдуме выступили за введение ковидных паспортов

https://static.news.ru/photo/775c544a-5a2d-11eb-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов одобрил введение в России «COVID-паспортов». При этом он указал на необходимость соблюдения строгого контроля доступа к персональным данным и медицинской информации их обладателей.

Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов, и дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована. То, что эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы и всего остального, в этом просто нет никаких сомнений, — цитирует «Интерфакс» Морозова.

На заседании комитета Госдумы он также добавил, что в результате разработки таких паспортов появится большой массив данных для оперативного анализа. Они, по его мнению, помогут системе здравоохранения лучше контролировать ситуацию, маршрутизировать потоки пациентов и лекарственных препаратов, анализировать бюджеты и строить прогнозы.

При этом Морозов подчеркнул, что создавая нормативную базу для таких решений, необходимо отдельно прописывать вопросы защиты персональных данных и защиту информационных систем, как это было сделано при разработке закона о телемедицине.

Как писал NEWS.ru, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург также поддержал идею ввести «ковид-паспорта». По его мнению, паспорт будет служить подтверждением, что человек на определённое время полностью защищён от возможности заражения COVID-19.

Однако председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила резко против введения «ковид-паспортов». По её словам, это недопустимое предложение, похожее на что-то из антиутопических произведений. Главное, по словам Матвиенко, — это массовая вакцинация и обретение общенационального иммунитета.