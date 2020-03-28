Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главврач Калачёвской больницы (Волгоградская область) Олег Кумейко призвал россиян игнорировать фейковые новости о коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Медик посоветовал не верить ложным сведениям о том, что его подчинённые не готовы к борьбе с недугом.

Руководитель добавил, что лечебное учреждение оборудовано всеми необходимыми средствами для помощи пациентам.

Сфера медицины трудится сейчас в особом режиме, к ней самое пристальное внимание, все поставки отслеживаются, и ни в Калачёвской ЦРБ, ни в других медучреждениях дефицита нет, — рассказал Кумейко в своём обращении на сайте YouTube.

По его словам, в больнице хранятся 35 тысяч масок, дезинфицирующих жидкостей закуплено на сумму более 1,2 млн рублей. У медиков есть антисептики и аппараты для искусственной вентиляции лёгких.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

Медики 28 марта 2020 года выявили в России новые 228 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одним из симптомов коронавируса нового типа может быть конъюнктивит, считают американские медики из Академии офтальмологии. Врачи опираются на данные китайских коллег.

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