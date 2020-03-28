https://static.news.ru/photo/b179ab74-70d5-11ea-a156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из симптомов коронавируса нового типа может быть конъюнктивит, считают американские медики из Академии офтальмологии. Врачи опираются на данные китайских коллег.

По их словам, один из 30 пациентов, заразившихся COVID-19, жаловался на проблемы с глазами, пишет РИА Новости.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

Медики 28 марта 2020 года выявили в России новые 228 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли четыре гражданина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, иммунитет может сохраниться на несколько лет. Об этом сообщил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов при Дальневосточном федеральном университете Михаил Щелканов.