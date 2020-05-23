Глава Роспотребнадзора отрицает искажение статистики по коронавирусу

Россия не искажает статистические данные по коронавирусу, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, в стране регистрируют каждого инфицированного или заболевшего с самого начала эпидемии.
Она считает, что грант на поиск дезинформации в российской статистике Соединённые Штаты выделили впустую. Никаких других данных в России нет,
Самым достоверным всегда считался показатель смертности. Когда человек умер, это нельзя не посчитать. И мы одна из немногих, а гуру паталогоанатомии говорят — единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования во всех случаях. У нас такое правило. Оно было, есть и остается. И это исключает возможность ошибки, — подчеркнула руководитель ведомства.
Попова добавила, что в России практика включения людей без клинических проявлений COVID-19 в статистику в России началась ещё до объявления таких рекомендаций Всемирной организацией здравоохранения.
Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ намеренно занижаются.
Как писал NEWS.ru, бюро по международным связям с общественностью Госдепартамента США
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