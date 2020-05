Глава Роспотребнадзора отрицает искажение статистики по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/4661dbf0-9dfc-11ea-982f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не искажает статистические данные по коронавирусу, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, в стране регистрируют каждого инфицированного или заболевшего с самого начала эпидемии.

Она считает, что грант на поиск дезинформации в российской статистике Соединённые Штаты выделили впустую. Никаких других данных в России нет, отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Самым достоверным всегда считался показатель смертности. Когда человек умер, это нельзя не посчитать. И мы одна из немногих, а гуру паталогоанатомии говорят — единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования во всех случаях. У нас такое правило. Оно было, есть и остается. И это исключает возможность ошибки, — подчеркнула руководитель ведомства.

Попова добавила, что в России практика включения людей без клинических проявлений COVID-19 в статистику в России началась ещё до объявления таких рекомендаций Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ намеренно занижаются.