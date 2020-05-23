Посольство РФ ответило на обвинения США в «дезинформации» по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a590ce00-9c8b-11ea-a982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

Дипломаты посольства РФ в США оценили выделение гранта госдепа в $250 тысяч на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения». По их мнению, такой шаг свидетельствует, что в Вашингтоне предпочитают деструктивную работу, а не сплочение перед лицом общей беды.

Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнёров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага, — говорится в сообщении диппредставительства.

Также отмечается, что это попытка переложить вину с больной головы на здоровую, поскольку хочется скрыть недоработки своих властей.

Кроме того, дипломаты уверены, что «влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности». И если «от коронавируса руки отмыть можно, от русофобии — нельзя», считают в дипмиссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвинения со стороны ЕС в адрес России, которая якобы предоставляет неверные сведения по смертности от COVID-19, циничны. Они в очередной раз демонстрируют попытки властей ЕС отвлечь внимание от проблем в борьбе с вирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, подобные заявления особенно цинично выглядят на фоне помощи европейским странам со стороны России.