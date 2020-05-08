Глава Минздрава выразил опасения из-за ситуации с COVID-19 в Дагестане

Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал распространение коронавируса в Дагестане. По его словам, ситуация вызывает опасения.
Также его тревожит оказание медицинской помощи в регионе,
Ранее NEWS.ru писал, что глава дагестанского Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусом. Он 1 мая ушёл на самоизоляцию, однако это не повлияет на работу администрации — она продолжит работу в штатном режиме. Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель градоначальника Шамиль Исаев.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен