Глава Минздрава выразил опасения из-за ситуации с COVID-19 в Дагестане

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал распространение коронавируса в Дагестане. По его словам, ситуация вызывает опасения.

Также его тревожит оказание медицинской помощи в регионе, передаёт РИА Новости. Он отметил, что в этом регионе, как и в ряде других, существует «вспышечная заболеваемость», которая фиксируется в отдельных населённых пунктах.

Ранее NEWS.ru писал, что глава дагестанского Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусом. Он 1 мая ушёл на самоизоляцию, однако это не повлияет на работу администрации — она продолжит работу в штатном режиме. Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель градоначальника Шамиль Исаев.